Салерно, Италия, , 21:32 — REGNUM Корабль Ocean Viking доставил в порт итальянского Салерно еще 387 нелегальных мигрантов, передают местные СМИ 1 августа.

Маттео Сальвини Иван Шилов © ИА REGNUM

Руководители правых партий назвали политику руководства страны по бесконтрольному допуску на территорию Италии всех желающих «отвратительной» в условиях серьезного экономического кризиса, затронувшего большинство граждан страны.

Ранее лидер «Лиги» Маттео Сальвини заявил, что в случае победы правых на выборах в сентябре 2022 года поток нелегальных мигрантов вновь (как и в 2018—2019 годах, когда Сальвини занимал пост главы МВД) будет резко снижен и что в этом вопросе в целом будет наведен порядок.

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.