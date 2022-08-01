Ницца, Франция, 1 августа, 2022, 21:29 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, «Ницца» объявила о трансфере 21-летнгео французского опорного полузащитника московского «Локомотива» Алексиса Бека Бека. Сумма трансфера составила 12 миллионов евро.

Алексей Колчин ИА REGNUM Бека Бека

О сроках соглашения Бека Бека с «Ниццей» пока не сообщается. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 3 миллиона евро.

В прошедшем сезоне Мир Российской Премьер-лиги 2021/22 Бека Бека, выступая за «Локомотив», принял участие в 19 турах регулярного чемпионата, в которых отметился тремя результативными передачами и получил пять желтых карточек.