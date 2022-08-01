Тирана, 1 августа, 2022, 21:46 — ИА Регнум. В Албании за сутки в результате обследования 645 образцов выявлено 278 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровели ещё 978 пациентов, умерли три пациента с COVID-19. Об этом сообщило 1 августа министерство здравоохранения и социальной защиты страны.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Албания

По последним данным, всего с начала пандемии в Албании выявили 312 375 случаев заражения коронавирусом, 301 288 человек излечились, скончались 3548 пациентов с COVID-19. Статистика показывает, что с начала пандемии избыточная смертность в стране превысила 16 тысяч человек.

На стационарном лечении сейчас находятся 35 пациентов с коронавирусом.

На сегодняшний день в стране насчитывается 7539 выявленных активных случаев заражения. При этом более половины случаев — 3952 — приходится на Тирану.