Турин, Италия, 1 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Медицинский осмотр 26-летнего атакующего полузащитника «Аталанты» и сборной России по футболу Алексея Миранчука в «Торино» был отложен из-за решения клуба из Бергамо. Об этом 1 августа сообщили на сайте журналист Джанлуки Ди Марцио.

Дарья Драй ИА REGNUM Алексей Миранчук

Ранее сообщалось, что «Торино» возьмет Миранчука в аренду на один сезон с правом выкупа за 9 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает российского полузащитника в 10 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Алексей Миранчук принял участие в 19 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился двумя забитыми мячами и четырьмя результативными передачами. Суммарно на поле футболист провел 766 минут.