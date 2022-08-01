Милан, Италия, 1 августа, 2022, 21:24 — ИА Регнум. Так называемое «пособие по гражданству» в Италии должно быть отменено в отношении тех жителей, которые не ищут работу и отказываются от предложений о ней, заявил 1 августа лидер «Лиги» Маттео Сальвини.

Маттео Сальвини

В стране нет лишних денег, чтобы раздавать их таким образом, полагает Сальвини.

Те, кто не может работать по объективным причинам, должны продолжать получать это пособие, уточнил он.

«Пособие по гражданству» было введено по инициативе популистов из «Движения 5 звезд» в 2018 году (тогда они входили в состав правящей коалиции вместе с «Лигой»). Государство обязалось выплачивать каждому гражданину, чьи доходы менее 780 евро (включая 280 евро на жилье), «разницу».

Как сообщалось ранее, премьер-министр Италии Марио Драги после ряда скандалов в коалиционном правительстве подал в отставку. Предполагается, что досрочные выборы пройдут 25 сентября.

По данным социологов, победу на выборах одержат правоконсервативные партии Джорджи Мелони, Маттео Сальвини и Сильвио Берлускони. Их совокупный рейтинг составляет около 45−50%. При этом наблюдатели не исключают, что правоцентристское правительство в Италии не будет создано из-за «неожиданных» разногласий внутри правых. В таком случае в стране может появиться техническое или коалиционное правительство.