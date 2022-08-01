Лепосавич, Косово, , 23:13 — REGNUM КПП Ярине на административной линии между центральной Сербией и Косово разблокирован 1 августа вечером после 26-часовой блокады. Об этом сообщил корреспондент сербского государственного телеканала РТС.

Граница Сербии и Косово Julian Nyča

Следите за развитием событий в трансляции: «Обострение в Косово — все новости»

По словам корреспондента, один грузовик перешел административную линию через КПП Ярине и это символически обозначило конец блокады.

Тем временем директор Канцелярии по Косово и Метохии правительства Сербии Петар Петкович заявил о том, что полиция сепаратистского Косово не разрешает лидеру партии косовских сербов «Сербский список» Горану Ракичу персечь административную линию через КПП Ярине.

«Несмотря на то, что блокада устранена и дороги проходимы, полиция Курти все еще блокирует контрольно-пропускной пункт», — отметил Петкович на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что новое обострение ситуации в Косово и Метохии началось после того, как албанские сепаратисты приняли решение ввести с 1 августа новое правило для перехода административной линии для лиц с сербскими документами. В соответствии с их решением, сербские документы уже не действуют на территории Косово, и поэтому граждане Сербии должны получать при въезде в Косово отдельный документ, выданный сепаратистскими властями. Сербы на севере края в ответ заблокировали КПП Ярине и Брняк. После вмешательства посольства США в Приштине правительство Альбина Курти приняло решение отложить реализацию нового закона о сербских документах до 1 сентября.