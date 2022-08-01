Тель-Авив, Израиль, 1 августа, 2022, 21:21 — ИА Регнум. Не только обычные виды вооружений есть у Израиля, заявил 1 августа израильский премьер-министр Яир Лапид.

המכללה האקדמית ספיר Яир Лапид

Во время вступления Моше Эдри в должность главы Израильской комиссии по атомной энергии глава правительства страны сказал, что не только оборонные и наступательные возможности обеспечивают жизням израильтян защиту.

Он отметил, что «невидимый купол в небе над нами» зиждется также «на том, что зарубежные СМИ склонны называть другими возможностями», которые «сберегают нам жизнь».