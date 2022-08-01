Киев, 1 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. Украина не будет отгружать зерно в объемах более трёх судов в день, сообщает 1 августа агентство Bloomberg со ссылкой на министра инфраструктуры Украины Александра Кубракова.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

По его словам, такие минимальные объёмы отгрузки будут сохраняться как минимум до середины августа текущего года.

При этом Кубраков заявил, что это будет «пробный режим» для проверки безопасных маршрутов судоходства. Потом, пояснили в Киеве, экспорт зерна из страны может увеличиться и достичь трёх млн тонн в месяц.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа из морского порта Одессы в рамках многостороннего соглашения с участием ООН ушло первое судно с зерном.