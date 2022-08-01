Москва, 1 августа, 2022, 21:15 — ИА Регнум. В июле организаторы платформы «За нами правда» запустили серию конкурсов, победителей которых пригласят на церемонию награждения. Пользователи со всей России записывали свои видеообращения для российских военнослужащих, присылали фотографии нарисованных вместе с детьми патриотических рисунков, делились изображениями разнообразных творческих Z-поделок и роликами с авторскими песнями в поддержку президента и спецоперации.

ИА REGNUM Значки с символом Z

Среди участников первых четырех конкурсов организаторы проекта из «Молодежки ОНФ» определили 40 авторов из разных регионов страны. Каждый из победителей будет отмечен фирменным Z-мерчем. Также на церемонии выступят народные авторы-исполнители, которые представят свои музыкальные номера в поддержку России и ее Zащитников.

Всего за четыре месяца работы народного интернет-проекта «За нами правда» жители нашей страны и других стран мира прислали более 2 млн единиц контента. Это стихотворения и песни собственного сочинения, фото и видеоролики, графические материалы.

Также в рамках проекта любой желающий может отправить свои слова поддержки принимающим участие в спецоперации военнослужащим. В июле таких голосовых и текстовых обращений поступило более 36 тысяч. Каждое послание будет передано бойцам.

Принять участие в народном-интернет проекте «За нами правда» может каждый. Отправить свой контент, посмотреть работы единомышленников и поделиться в Интернете понравившимся изображением или видео всегда можно в официальных группах «За нами правда» в соцсетях »ВКонтакте» и «Одноклассники».

«Молодёжка ОНФ» приглашает присоединиться к проекту всех неравнодушных. Авторы лучшего контента, набравшего в соцсетях наибольшее число лайков, еженедельно награждаются фирменным Z-мерчем.