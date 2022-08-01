Киров, , 21:14 — REGNUM В Кировской области к 2024 году планируется ежегодно принимать около 1 млн туристов. Такое поручение дал региональному правительству врио губернатора области Александр Соколов в ходе совещания.

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Он полагает, что нужно максимально использовать туристический потенциал региона. За пределами Кировской области о ней не очень много известно. В то же время в области есть множество интересных исторических архитектурных и природных объектов, которые могут привлечь гостей из других регионов.

«Сейчас мы как раз развиваем под эти цели транспортную инфраструктуру»., — подчеркнул Соколов

В том числе, власти рассчитывают, что одним из факторов притяжения туристов станет празднование 650-летия Кирова, которое и будет отмечаться в 2024 году.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Соколов обсуждал возможность разработать и реализовать систему праздничной подсветки города к 650-летию на встрече с генеральным директором ПАО «Россети Центр» Игорем Маковским. Эти мероприятия будут проходить в рамках подписанного с компанией соглашения.