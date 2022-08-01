Приштина, Сербия, 1 августа, 2022, 21:22 — ИА Регнум. Албанское новостное агентство Telegrafi 1 августа запустило онлайн-опрос, посвященный решению правительства Косово отложить введение режима взаимности в отношениях с Сербией на фоне эскалации напряженности и стрельбы в Митровице.

Tobias Kienze Призрен. Косово

На вопрос «Как вы расцениваете решение правительства Косово отложить до 1 сентября выполнение постановлений о режиме взаимности по временным свидетельствам с Сербией и по номерам после требования США?» из 5140 опрошенных на 21:10 по московскому времени 73% ответили «верное», 21% — «ошибочное». Еще 6% своего мнения не составили.

Напомним, после разбора всех баррикад действие режима взаимности было приостановлено 1 августа.