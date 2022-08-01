Лондон, 1 августа, 2022, 21:07 — ИА Регнум. Лондонский «Челси» заблокировал трансфер 23-летнего французского флангового защитника Маланга Сарра в «Фулхэм». Об этом 1 августа сообщил журналист Низар Кинселла.

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По информации источника, «пенсионеры» не намерены отпускать Сарра, пока клуб не подпишет защитников.

В прошедшем сезоне Маланг Сарр сыграл в 14 матчах за «Челси» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями и получил три желтые карточки.

«Челси» подписал Маланга Сарр 27 августа 2020 года. Футболист перешел в лондонский клуб на правах свободного агента. Текущее соглашение француза с «Челси» рассчитано до 30 июня 2025 года, а профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 8 миллионов евро.