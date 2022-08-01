Тегеран, 1 августа 2022, 21:06 — REGNUM Несколько сот новых центрифуг для обогащения урана введены в эксплуатацию в Иране, заявил 1 августа официальный представитель Организации атомной энергии республики Бехруз Камальванди.
По словам иранского представителя, Тегеран уведомил об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в руководстве МАГАТЭ в конце июля заявили, что ядерная программа Ирана стремительно развивается.
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