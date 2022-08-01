Тегеран, 1 августа, 2022, 21:06 — ИА Регнум. Несколько сот новых центрифуг для обогащения урана введены в эксплуатацию в Иране, заявил 1 августа официальный представитель Организации атомной энергии республики Бехруз Камальванди.

President.ir Иранские центрифуги

По словам иранского представителя, Тегеран уведомил об этом Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в руководстве МАГАТЭ в конце июля заявили, что ядерная программа Ирана стремительно развивается.