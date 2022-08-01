Милан, Италия, , 21:02 — REGNUM Миланский «Интер» договорился с 33-летним нападающим сборной Чили Алексисом Санчесом о досрочном расторжении контракта. Об этом 1 августа сообщил журналист Фабрицио Романо. Об уходе чилийца должны объявить на этой неделе.

Алексис Санчес Fanny Schertzer

Ранее сообщалось, что «нерадзурри» готовы заплатить Алексису Санчесу около 5 миллионов евро в качестве неустойки за досрочное расторжение контракта.

В прошедшем сезоне Алексис Санчес принял участие в 27 турах итальянской Серии А 2021/22, в которых отметился пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

За «Интер» Санчес выступает с 1 сентября 2020 года после перехода из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает чилийского нападающего в 3,5 миллиона евро.