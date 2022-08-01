Комо, Италия, 1 августа, 2022, 20:52 — ИА Регнум. Сегодня, 1 августа, 35-летний испанский центральный полузащитник Сеск Фабрегас подписал двухлетний контракт с итальянским клубом «Комо», выступающим в Серии B. Об этом сообщили на официальном сайте клуба.

Aleksandr Osipov Сеск Фабрегас

В прошедшем сезоне Сеск Фабрегас, выступая за «Монако» во всех турнирах, в которых не смог отметиться результативными действиями. Суммарно на поле испанец провел 117 минут.

Ранее Сеск Фабрегас также выступал за каталонскую «Барселону», лондонский «Арсенал» и «Челси». К «Монако» Фабрегас присоединился 11 января 2019 года после перехода из «Челси» за 9 миллионов евро. На данный момент профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает футболиста в 2,5 миллиона евро.