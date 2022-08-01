София, , 20:52 — REGNUM Уходящее в отставку правительство Болгарии объявило о принятии документа о повышении минимальной заработной платы преподавателям высших учебных заведений страны. Об этом 1 августа сообщает софийская газета «Факты».

Преподаватели Цитата из кинофильма «Большая перемена»

Согласно официальной информации, с 1 июля базовое жалование представителей соответствующего педагогического состава увеличивается с 1300 левов ($682) до 1500 левов ($787).

Предполагается, что для осуществления проекта из государственного бюджета будет выделено до 20 млн левов ($10,4 млн). Деньги поступят по так называемой специальной программе, предполагающей финансовые отчисления за прошедшие месяцы.

Напомним, 2 августа президент Болгарии Румен Радев планирует представить новое техническое правительство страны.

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