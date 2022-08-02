Мурманск, , 08:02 — REGNUM В Кандалакшском районе Мурманской области в районе Княжой Губы произошло крушение маломерного судна. Погибли три рыбака, двум удалось спастись.

Свеча Анна Рыжкова © ИА REGNUM

На поиски отправилась спасательная группа МЧС России. В ходе поисков было обнаружено тело одного рыбака. Тела других двоих членов экипажа нашли в перевернувшейся лодке в акватории губы Вороньей Кандалакшского залива Белого моря. Двум рыбакам удалось спастись.

Причины бедствия устанавливаются Северо-Западной транспортной прокуратурой.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Мурманске на берегу Кольского залива в рамках проекта «Чистая Арктика» 1 августа начинаются работы по распилу 35-метрового фрагмента плавучей казармы, которую использовали для размещения личного состава флота.

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