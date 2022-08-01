Лондон, , 20:46 — REGNUM Как сообщает итальянский журналист Фабрицио Романо, лондонский «Челси» начал переговоры с «Брайтоном» на предмет трансфера 24-летнего испанского флангового атакующего защитника Марка Кукурельи.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Сити» предложил за Кукурелью около 50 миллионов евро. При этом профильный немецкий интернет-портал transfermarkt оценивает латераля «Брайтона» в 28 миллионов евро.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Марк Кукурелья принял участие в 35 матчах регулярного чемпионата, в которых отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей.