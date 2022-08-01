Нью-Йорк, США, 1 августа 2022, 20:46 — REGNUM Вернуться к соблюдению ядерной сделки, приняв предложенные условия, призвала иранские власти германский министр иностранных дел Анналена Бербок 1 августа на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.
Комментируя ядерные разработки Ирина, Бербок заявила, что Тегеран отнюдь не сворачивает программу и что это никому не на руку: зачем какой-то из неядерных стран «уран с обогащением до 60%»?
Она как участник так называемой евротройки (Германия, Британия, Франция) призвала Тегеран принять предложенный пакет по восстановлению ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, США с приходом к власти 46-го президента Джо Байдена возобновили переговоры с Ираном по возврату в ядерную сделку. Встречи проходят на площадке в Вене при участии России.
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