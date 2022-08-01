Нью-Йорк, США, 1 августа, 2022, 20:46 — ИА Регнум. Вернуться к соблюдению ядерной сделки, приняв предложенные условия, призвала иранские власти германский министр иностранных дел Анналена Бербок 1 августа на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Tobias Specht Анналена Бербок

Комментируя ядерные разработки Ирина, Бербок заявила, что Тегеран отнюдь не сворачивает программу и что это никому не на руку: зачем какой-то из неядерных стран «уран с обогащением до 60%»?

Она как участник так называемой евротройки (Германия, Британия, Франция) призвала Тегеран принять предложенный пакет по восстановлению ядерной сделки, или Совместного всеобъемлющего плана действий.

Анналена Бербок «Честная сделка на столе. Мы должны воспользоваться этим, пока это ещё возможно».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, США с приходом к власти 46-го президента Джо Байдена возобновили переговоры с Ираном по возврату в ядерную сделку. Встречи проходят на площадке в Вене при участии России.