Вашингтон, , 21:01 — REGNUM Спецпосланник США Амос Хохштейн, выступающий посредником в морском пограничном споре между Ливаном и Израилем, заявил 1 августа, что оптимистично оценивает перспективы заключения сделки, сообщает Reuters.

США Иван Шилов © ИА REGNUM

Американский дипломат отметил, что с нетерпением ждет возвращения в регион для заключения «окончательного соглашения», которое должно помочь двум странам развивать свои морские ресурсы.

Уточняется, что Хохштейн выступил с данным комментарием после встречи с высшими руководителями Ливана. Ранее спецпосланника США пригласили в Бейрут с целью предотвратить эскалацию на фоне того, как Ливан обвинил Израиль в посягательстве на спорные воды.

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