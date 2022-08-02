Салехард, 2 августа, 2022, 07:50 — ИА Регнум. Слет мототуристов на Полярном Урале станет ежегодным. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкого автономного округа.

Анна Рыжкова ИА REGNUM Мотоцикл

«Слет на Ямале проходит с 2008 года, но именно на Полярном Урале был организован впервые. Из фишек для участников: ночевка в чумах, дегустация северной кухни и знакомство с удивительной ямальской природой. Благодаря поддержке губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова мероприятие станет ежегодным», — рассказал Наиль Хайруллин, директор департамента молодежной политики и туризма Ямала.

Кроме того, в рамках мероприятия установили стелу «Мотополярник» с указанием координат.

«Конструкция стелы — две скрещенные дуги, образующие арки, которые символизируют вершину глобуса, купол мира. На дугах арок фигурки мотоциклистов-путешественников, стремящихся к Северу со всех сторон света. Венчает арку «колесо-солнце», встающее из-за гор», — указано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, в Мурманске прошёл Кубок Арктики по мотофристайлу. Мероприятие проходило в Долине Уюта. В Кубке Арктики принимали участие восемь профессиональных райдеров, которые исполняли экстремальные трюки на мотоциклах.

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