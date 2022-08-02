Салехард, , 07:49 — REGNUM На Ямале у подножия массива Рай-Из прошел масштабный слет мототуристов «Мотополярник 2022», во время которого был установлен мировой рекорд — в одной точке за полярный кругом собрались 317 байкеров. Об этом сообщает пресс-служба правительства Ямало-Ненецкой автономной области.

Мотоцикл Дарья Драй © ИА REGNUM

«Мы воплотили в реальность то, к чему шли полтора года, и наконец сделали официальную фиксацию за полярным кругом. На Ямале очень трудные участки, чтобы сюда доехать — дорогого стоит. Даже опытные мототуристы, которые не раз были на ямальской земле, не смогли доехать. Вот и показатель сложности трассы. Но те, кто добрался до финальной точки, были восхищены природой Полярного Урала и организацией самого слета», — рассказал Александр Дубровин-Пересвет, эксперт Книги рекордов России.

Слет мототуристов начался в Салехарде, где участники из 50 регионов страны, а также стран ближнего зарубежья организованной колонной совершили торжественное пересечение полярного круга.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Ямал возглавил всероссийский рейтинг по доступности бензина. Жители региона на среднемесячную зарплату могут приобрести больше всего топлива в стране.

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