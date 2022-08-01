Киев, , 20:34 — REGNUM Украинское руководство провело переговоры с представителями властей США, сообщил 1 августа директор офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram-канале.

Украина Александр Горбаруков © ИА REGNUM

По его словам, Вашингтону были изложены военная ситуация и оглашен список нужд ВСУ.

«Мы проинформировали американскую сторону о ситуации на фронте и оборонных нуждах нашей армии. Отметили весомый вклад Соединенных Штатов в усиление обороноспособности Украины», — написал Ермак.

Он также указал, что Украина в этом разговоре была представлена министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным. США представляли госсекретарь Энтони Блинкен, советник президента США по нацбезопасности Джейкоб Салливан и председатель объединенного комитета начальников штабов ВС США Марк Милли.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 1 августа состоялся телефонный разговор украинского президента Зеленского с президентом Франции Эммануэлем Макроном, который пообещал не снижать уровень помощи нацистской Украине.