Ньюкасл, Великобритания, 1 августа, 2022, 20:34 — ИА Регнум. Английский футбольный клуб «Ньюкасл» предложил «Лестер Сити» 50 миллионов фунтов за 25-летнего атакующего полузащитника сборной Англии Джеймса Мэддисона. Об этом 1 августа сообщило издание Sky Sports.

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Ранее сообщалось, что «Лестер» отклонил предыдущее предложение «сорок» о трансфере Мэддисона за 40 миллионов фунтов.

В прошедшем сезоне Английской Премьер-лиги 2021/22 Джеймс Мэддисон принял участие в 35 турах регулярного чемпионата, в которых отметился 12 забитыми мячами и восемью результативными передачами. Также футболист получил три желтые карточки.

Джеймс Мэддисон выступает за «Лестер Сити» с 1 июля 2018 года после перехода из «Норвич Сити» за 25 миллионов евро. Текущее соглашение англичанина с «лисами» рассчитано до 30 июня 2024 года.