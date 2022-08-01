Калининград, 1 августа, 2022, 20:31 — ИА Регнум. В Черняховске Калининградской области жители дома на Цветочной улице заявили об аварийном состоянии здания. Об этом сообщили сами жильцы в паблике «Черняховск Главный».

Анна Рыжкова ИА REGNUM Трещина в стене

В доме 1910 постройки обваливаются бетонные перекрытия в подвалах. По словам жильцов, с 1985 по 2022 год в «трёхэтажке» не провели ни единого ремонта. Капительные вмешательства распланированы только на 2040, однако дом, скорее всего, попросту рухнет.

Управляющая компания запретила проживающим пользоваться подвалами, несмотря на нахождение там продуктов жильцов. В квартирах на первом этаже уже прогнулся деревянный пол из-за обвала бетонных плит.

«На чердаке сгнили несущие балки, крыша как решето. Отмостка дома уходит под землю. Двор дома постоянно заливает водой после дождя, и жильцы не могут попасть в дом не намочив ноги», — описывают состояние дома жильцы в соцсетях.