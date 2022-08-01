Москва, , 20:31 — REGNUM Более 30 авиарейсов задержано или отменено в аэропортах Московского авиационного узла вечером в понедельник, 1 августа. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Расписания».

Перрон аэропорта «Домодедово» Александр Маркин

Согласно онлайн-табло, на текущий момент в аэропорту «Домодедово» отменено 13 рейсов, ещё шесть рейсов задерживается, во «Внуково» отменено восемь рейсов и один рейс задержан, в «Шереметьево» отменено четыре рейса и два рейса задерживается.

В аэропорту «Жуковский» пока все авиарейсы следуют в соответствии с расписанием.