Трамп недоумевает насчёт неспособности Зеленского договориться с Путиным
Вашингтон, 1 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Сейчас куда труднее, чем раньше, Киеву договориться с Москвой, заявил 1 августа 45-й американский президент Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.
Kremlin.ru
Владимир Путин и Дональд Трамп
По его мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало не доводить до спецоперации, дав понять Москве, что Киев не пойдёт в НАТО.
«И тогда у них (украинского руководства — прим. ИА REGNUM) была бы страна, потому что я уверен, что [президент России Владимир] Путин хотел договориться».