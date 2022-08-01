Вашингтон, 1 августа, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Сейчас куда труднее, чем раньше, Киеву договориться с Москвой, заявил 1 августа 45-й американский президент Дональд Трамп в эфире The Clay Travis & Buck Sexton Show.

Kremlin.ru Владимир Путин и Дональд Трамп

По его мнению, украинскому президенту Владимиру Зеленскому следовало не доводить до спецоперации, дав понять Москве, что Киев не пойдёт в НАТО.