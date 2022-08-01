Вашингтон, , 20:27 — REGNUM В возрасте 95 лет умерла американская актриса Пэт Кэрролл. Об этом сообщила её дочь Тара Карзиан в своём аккаунте в Instagram (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Урсула и Ариэль Цитата из мультфильма «Русалочка»

«С тяжелым сердцем я сообщаю, что моя мать Пэт Кэрролл ушла из жизни в почтенном возрасте 95 лет», — написала Тара Карзиан. По данным издания Deadline, актриса умерла ещё 30 июля 2022 года — причина смерти неизвестна, однако СМИ отмечает, что недавно Кэрролл перенесла пневмонию.

ИА REGNUM напоминает, что Пэт Кэрролл была удостоена премий «Эмми» и «Грэмми». Она также известна тем, что озвучила злодейку Урсулу в мультфильме «Русалочка» и ряд других персонажей в проектах Disney.