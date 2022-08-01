Калининград, , 20:26 — REGNUM Региональные власти планируют выделить крупную сумму на оснащение ЦГКБ в Калининграде. Об этом заявил губернатор Калининградской области Антон Алиханов во время открытия поликлиники на улице Горького в понедельник, 1 августа.

Антон Алиханов Дарья Антонова, ИА REGNUM

«Это одна из наиболее нагруженных больниц в регионе и в городе Калининграде. И мы в ближайшее время должны принять пятилетний план развития, чтобы по несколько сотен миллионов ежегодно направлять отдельно, целенаправленно на ЦГКБ с точки зрения приведения в порядок всех тех отделений, которые пока ещё не вызывают у нас гордости», — отметил Алиханов.

Стоит добавить, что развитие Центральной городской клинической больницы ведётся местными властями с 2020 года. В учреждение закуплено новейшее лапароскопическое оборудование, рентгеновский аппарат, приобретён комплексный аппарат для исследования функций внешнего дыхания человека. Кроме того, установлены компьютерные томографы и комплекс аппаратов оперативных вмешательств на всех суставах пациентов.