Калининград, 1 августа, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Черняховске Калининградской области приступили к биологическому этапу рекультивации свалки для восстановления экологического баланса почвы. Об этом, как передаёт корреспондент ИА REGNUM, сообщила пресс-служба регионального министерства природных ресурсов и экологии в понедельник, 1 августа.

Эмилия Никитенко ИА REGNUM Трава

Рекультивация обойдётся в 320 млн рублей. На территории свалки установят систему дегазации и сбора фильтрата и проведут засев земли многолетними травами. Кроме того, будут проведены работы по укрытию полигона с обустройством проездной части.

Работы проходят в рамках федерального проекта «Чистая страна». Отмечается, что рекультивация должна быть завершена к декабрю 2022 года, после чего региональные власти определят земле новое применение.