Берлин, 1 августа, 2022, 20:20 — ИА Регнум. В Германии вновь введена в эксплуатацию одна из угольных электростанций, остававшихся в резерве, сообщает 1 августа агентство DPA со ссылкой на Федеральной сетевое агентство.

Иван Шилов ИА REGNUM Уголь

Уточняется, что такое решение было принято на фоне падения объёмов поставок газа.

Электростанция расположена рядом с Ганновером, она находится под управлением чешского концерна EPH.

Напомним, принципиальное решение о возобновлении работы угольных электростанций было принято 14 июля. Ранее эти объекты были закрыты в рамках перехода на «зеленую энергетику».