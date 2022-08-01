Нью-Йорк, США, , 20:18 — REGNUM Если возникнет чрезвычайная ситуация, в которой потребуется защищать США или их союзников, ядерное оружие может быть применено, заявил 1 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен на конференции государств — участников Договора о нераспространении ядерного оружия.

Ядерное оружие США National Museum of the USAF

По словам главы Госдепа США, американцы не настроены атаковать другие страны при помощи ядерного оружия: оно нужно для сдерживания. Но в обстоятельствах чрезвычайных США могут применить ядерное оружие.

Такая необходимость, заявляет Блинкен, может возникнуть «для защиты жизненно важных интересов США, союзников и партнёров». А неядерным странам — членам ДНЯО и вовсе нечего опасаться, заверил глава Госдепа США.

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