Лондон, , 21:18 — REGNUM В Сеть выложили трейлер триллера «Я мимо проходил», главную роль в котором исполнит Джордж Маккей. Об этом сообщил портал Film.ru 1 августа.

Джордж Маккей в фильме «Я мимо проходил» Бабака Анвари Кадр из трейлера

В опубликованном ролике рассказывается история граффитиста, который решается на ограбление жилища богатой супружеской пары, однако впоследствии сталкивается с многочисленными угрозами для жизни. В ленте также сыграют Хью Бонневиль и Келли МакДональд.

Напомним, премьера «Я мимо проходил» намечена на 31 августа 2022 года. Режиссёром картины выступит Бабак Анвари («Раны»).

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