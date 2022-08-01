Киров, 1 августа, 2022, 20:15 — ИА Регнум. Из семи претендентов, выдвинутых на должность губернатора Кировской области, только пять были зарегистрированы в качестве кандидатов для участия в предстоящих выборах. Об этом сообщает пресс-служба избирательной комиссии Кировской области.

Дарья Антонова ИА REGNUM Выборы

В частности, регистрационные документы получили Сергей Мамаев (КПРФ), Юрий Моисеев (КПКР), Федор Лугинин (партия «Родина»), Владимир Понарьев (ЛДПР) и врио главы региона Александр Соколов «Единая Россия».

Два других кандидата-самовыдвиженца лишились права участвовать в выборах, так как не предоставили документы для регистрации их кандидатами.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, врио губернатора Кировской области Александр Соколов подал документы в Центральную избирательную комиссию для регистрации его кандидатом на выборах нового губернатора Кировской области.

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