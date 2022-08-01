Курган, 1 августа, 2022, 20:10 — ИА Регнум. В Курганской области бизнесменам предлагают бесплатно пройти курсы китайского языка. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и Китай

Обучение будет проходить в онлайн формате.

«Общеразвивающая программа «Межкультурные коммуникации российско-китайских отношений» поможет курганским предпринимателям лучше понять менталитет другого государства и нации. А знание китайского языка — наладить партнёрские отношения с коллегами из Поднебесной», — считает генеральный директор Инвестиционного агентства Курганской области Анна Агафонова.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с марта 2022 года студенты Курганского государственного университета приступили к изучению китайского языка.