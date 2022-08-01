Вашингтон, 1 августа, 2022, 20:44 — ИА Регнум. Госдепартамент США объявил награду в $10 млн за информацию об иностранном вмешательстве в американские выборы, в частности администрацию президента Джо Байдена интересует деятельность якобы российской «фабрики троллей». Об этом 1 августа сообщает Fox News.

ИА REGNUM Госдепартамент США

Внешнеполитическое ведомство США вновь просит предоставить информацию о компании из Санкт-Петербурга Internet Research Agency, бизнесмене Евгении Пригожине и «связанных с ним российских организациях и сообщниках», которые якобы «вмешались в выборы в США».

Напомним, что после начала военной операции на Украине Пригожин попал под санкции США и Европейского союза. Он также находится в списке лиц, разыскиваемых ФБР, а в 2018 году в США был выдан федеральный ордер на его арест.

Министерство финансов США ранее обвинило Пригожина в финансировании «дезинформационной кампании», заявив, что он потратил десятки миллионов долларов на «фермы троллей», которые якобы влияли на граждан США, стран Европы, Украины и России.

Напомним, что в июле 2016 года ФБР начало расследование, касающееся слухов о сговоре кандидата в президенты США Дональда Трампа с Россией с целью повлиять на президентские выборы в США. В 2022 году экс-руководитель предвыборной кампании Хиллари Клинтон Робби Мук признался, что именно Клинтон распространила слухи о том, что Россия помогает Трампу победить на выборах.