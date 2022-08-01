Ижевск, 1 августа, 2022, 20:07 — ИА Регнум. В Удмуртии с 1 августа стартует проект «Удмуртское долголетие», в его рамках пожилые жители республики смогут бесплатно заниматься физкультурой. Об этом сообщает региональный минздрав.

(сс) Wengen Пожилые болгарки

На реализацию проекта из Фонда президентских грантов выделено 9 млн рублей.

По словам руководителя проекта Татьяны Першиной, на средства гранта необходимо охватить занятиями физкультурой около 10 тыс. человек и провести 4 тыс. тренировок. Пенсионные физкультурные клубы будут работать в каждом городе и в каждом районе. Найти их можно будет на интерактивной карте.

Здесь можно будет заниматься шахматами, шашками, настольным теннисом, северной ходьбой и йогой. Все тренировки будут вести специально подготовленные наставники. Для пожилых жителей республики занятия будут абсолютно бесплатными.

Как сообщало ИА REGNUM, в рамках национального проекта «Демография» в республике 289 пожилых людей получают помощь благодаря новой системе долговременного ухода. По специальности «сиделка» профессиональное обучение прошли 278 человек, в том числе 142 родственника.