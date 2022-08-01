София, , 20:06 — REGNUM В ходе своего последнего заседания 1 августа техническое правительство Болгарии приняло постановление об увеличении числа льгот местным пенсионерам. Об этом сообщает БТВ.

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Согласно официальной информации, в ближайшее время будут увеличены субсидии на жилищно-коммунальные услуги для более чем двух миллионов граждан.

«Мы сделали то, что должны были сделать в самом начале своей каденции», – заявил экс-премьер страны Кирил Петков.

Напомним, 2 августа в Болгарии начинает свою работу новое временное правительство во главе с Георгием Гьоковым.

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