Вашингтон, 1 августа, 2022, 20:02 — ИА Регнум. О подготовке новых ядерных пусков Северней Кореей заявил 1 августа американский госсекретарь Энтони Блинкен на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия.

Агитационный плакат Северной Кореи

По его словам, пока государства — члены ДНЯО встречаются и обсуждают судьбу мира в контексте ядерной безопасности, «Пхеньян готовится провести своё седьмое ядерное испытание».

Напомним, в начале июня Северная Корея провела ракетные пуски — восемь баллистических ракет малой дальности. Шестые ядерные испытания КНДР провела в 2017 году.