Тюмень, , 20:01 — REGNUM В Тюмени вечером 1 августа мужчина порезался стеклом от разбитой бутылки. Инцидент произошёл в одном торгово-развлекательном центре, сообщает «Вслух. ру».

По предварительным данным, у него рана в области горла. В пресс-службе департамента здравоохранения Тюменской области изданию сообщили, что вызов скорой помощи поступил в 18:48 (16:48 мск).

«После осмотра и оказания помощи пациента доставили в ОКБ №2, где его в настоящее время обследует мультидисциплинарная бригада», — пояснили в ведомстве.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.