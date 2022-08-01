Ханты-Мансийск, 1 августа, 2022, 19:53 — ИА Регнум. В Югре двое неизвестных застрелили медвежонка, который находился возле трассы. Об этом сообщают очевидцы.

Медведь

Видео опубликовали несколько телеграм-каналов, также оно появилось в соцсетях. Инцидент произошёл под Ханты-Мансийском. Очевидцы хотели покормить животное, но на и глазах некие граждане расстреляли его и скрылись.

В окружном УМВД сообщили журналистам, что полиция проводит проверку по факту этого происшествия.