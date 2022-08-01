Вашингтон, 1 августа 2022, 20:47 — REGNUM Возвращение к соглашению по ядерной программе Ирана от 2015 года остается наилучшим результатом для США, Ирана и всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке. Об этом 1 августа сообщает Reuters.
Блинкен также выразил беспокойство по поводу того, что Северная Корея готовится провести седьмое по счёту ядерное испытание.
Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готовы обсуждать с Москвой новую систему контроля за вооружениями, призванную заменить договор СНВ-3.
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