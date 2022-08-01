Вашингтон, , 20:47 — REGNUM Возвращение к соглашению по ядерной программе Ирана от 2015 года остается наилучшим результатом для США, Ирана и всего мира, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на конференции стран — участниц Договора о нераспространении ядерного оружия в ООН в Нью-Йорке. Об этом 1 августа сообщает Reuters.

Энтони Блинкен U.S. Department of State

Блинкен также выразил беспокойство по поводу того, что Северная Корея готовится провести седьмое по счёту ядерное испытание.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готовы обсуждать с Москвой новую систему контроля за вооружениями, призванную заменить договор СНВ-3.

Читайте ранее в этом сюжете: Байден: США готовы обсуждать с РФ новую систему контроля ядерного оружия