Москва, , 19:52 — REGNUM Китай не станет сбивать самолет спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси, в случае если она все-таки решит посетить Тайвань. Об этом 1 августа заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Однако КНР не оставит подобное проявление неуважения со стороны США безответным, отметил эксперт.

«Китай не будет ничего делать с её самолётом. Даже рядом ничего делать не будет. А вот что будет потом? Потом будет большая чиповая война. Будет цифровая война — они будут пытаться отрубить поставки оттуда (из Тайваня — прим. ИА REGNUM) микроэлектроники», — сказал Абзалов.

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