Москва, 1 августа, 2022, 19:52 — ИА Регнум. Китай не станет сбивать самолет спикера нижней палаты американского парламента Нэнси Пелоси, в случае если она все-таки решит посетить Тайвань. Об этом 1 августа заявил политолог Дмитрий Абзалов в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

Иван Шилов ИА REGNUM Китай

Однако КНР не оставит подобное проявление неуважения со стороны США безответным, отметил эксперт.

«Китай не будет ничего делать с её самолётом. Даже рядом ничего делать не будет. А вот что будет потом? Потом будет большая чиповая война. Будет цифровая война — они будут пытаться отрубить поставки оттуда (из Тайваня — прим. ИА REGNUM) микроэлектроники», — сказал Абзалов.