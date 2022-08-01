Москва, 1 августа, 2022, 19:51 — ИА Регнум. Курс рубля укрепился по отношению к доллару и евро на торгах в понедельник, 1 августа, после снижения на предыдущей неделе. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Дарья Антонова ИА REGNUM Доллар и евро

К закрытию торгов в 19:00 курс доллара расчётами на «завтра» составил 60,17 рубля, что на 1 рубль 45 копеек ниже уровня закрытия предыдущей торговой сессии.

Курс евро за день опустился на 60 копеек и к закрытию составил 61,87 рубля.

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