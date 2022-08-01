Курган, 1 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. В Курганской области с 1 июля 2022 года по причине изменений в федеральном законодательстве выросла плата за подключение электричества к частным домам и к объектам предпринимательской деятельности. Об этом сообщает пресс-служба электроснабжающей компании «СУЭНКО».

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Как поясняют энергетики, ранее плата за технологическое присоединение с максимальной мощностью до 15 кВт (частный дом со средней площадью 150-200 кв. м) составляла 550 рублей.

«Это был льготный тариф, который не покрывал расходов сетевых компаний на строительство новых сетей. Затраты на строительство электросетевой инфраструктуры также не включались в стоимость техприсоединения для объектов с присоединяемой мощностью до 150 кВт», — поясняют в «СУЭНКО».

С 1 июля 2022 ода частичная компенсация затрат будет включена в стоимость процедуры техприсоединения. Для физических лиц стоимость техприсоединения составит 3000 рублей за 1 кВт. Для заявителей с мощностью до 150 кВт в плату также включается 50% расходов. Кроме того, отменена беспроцентная рассрочка для юрлиц и предпринимателей по объектам с мощностью до 150 кВт. Теперь при использовании рассрочки платежа за техприсоединение заявителем выплачиваются проценты, отметили в энергетической компании.

По новому законодательству предусмотрены льготы на техприсоединение к сетям. Стоимость подключения не будет превышать 1000 рублей. На данный тариф могут рассчитывать малообеспеченные семьи, ветераны войны и боевых действий, чернобыльцы, инвалиды, многодетные семьи при определённых условиях.