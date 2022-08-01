Варшава, 1 августа, 2022, 19:46 — ИА Регнум. Польская национал-консервативная партия «Солидарная Польша» готовит законопроект об ужесточении уголовной ответственности за оскорбление религиозных чувств. Об этом в интервью еженедельнику «Сети» сообщил министр в канцелярии премьера Польши Михал Вуйцик.

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

«Будут введены объективные, а не субъективные критерии. Меньше будет считаться мнение экспертов … Вместо общей формулировки об оскорблении религиозных чувств вводятся весьма конкретизированные признаки преступления. Ранее этого не было», — передаёт слова Вуйцика «Польское радио» .

В настоящее время в Польше идёт сбор подписей за внесение в Уголовный кодекс поправок, предложенных «Солидарной Польшей».

«Сбор идет очень хорошо, есть большой интерес людей к этой инициативе. Многие из них, кажется, поняли, что уже достаточно отступления под давлением, например, левых кругов. Инициатива, которую предложила «Солидарная Польша», была ожидаема народом, так как складывалось впечатление, что ничего уже нельзя сказать и сделать в защиту верующих, объектов богослужения. Также легко подвергать себя безнаказанным насмешкам и нападкам за публичное декларирование своих религиозных убеждений. Это надо изменить», — заявил министр.

По словам Войцика, в последнее время в прокуратуру поступает всё больше жалоб на факты оскорбления чувств верующих.