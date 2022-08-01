Москва, 1 августа, 2022, 19:44 — ИА Регнум. В отличии от Украины армия России не анонсирует место своего возможного удара. Об этом 1 августа заявил командир батальона «Восток» Донецкой Народной Республики (ДНР) Александр Ходаковский в эфире передачи «60 минут» на телеканале «Россия 1».

ИА REGNUM Спецоперация в Донбассе

Более того, Россия целенаправленно распространяет дезинформацию о своих планах, чтобы не дать киевскому режиму разгадать свои планы.

«Независимо от действий Украины мы предпримем более активные шаги и столкновения из локальных превратятся в масштабные. Но вопрос, где мы нанесём главный удар — будет неожиданностью для противника. Мы вбрасываем дезинформацию, чтобы противник не понимал, где мы будем наступать», — сказал Ходаковский.